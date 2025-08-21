"Fremdgeher": Kevin Schäfer schießt gegen Ex-Flirt Raúl

In der Villa der Versuchung ging es zwischen Kevin Schäfer und Raúl Richter (38) heiß her: Die Realitystars knutschten miteinander – obwohl der Schauspieler eine Verlobte hat. Raúl hat nach der Ausstrahlung jedoch erklärt, dass er den Kuss mittlerweile bereue und schoss öffentlich gegen seinen Show-Mitstreiter. Das lässt sich Kevin nicht einfach so gefallen, wettert ebenfalls und betitelt den GZSZ-Darsteller als "Fremdgeher". "Letzte Woche war ich noch ein falscher Fünfziger, vorgestern plötzlich die Schlange und das ausgerechnet von einem Fremdgeher, der anderen etwas von Ehrlichkeit vorgaukeln will?", meint die Prince Charming-Bekanntheit auf Instagram.

Zudem wirft Kevin Raúl vor, ihn nur für mehr Sendezeit und damit einhergehende Aufmerksamkeit geküsst zu haben. "Ich muss in keiner Realityshow um die Hauptrolle kämpfen, die bekomme ich auch so ganz gut alleine hin – wie du selbst schon miterlebt hast. Wieder einmal den Rang abgelaufen bekommen, wie damals im Sommerhaus. Wenigstens bleibe ich meinem Genre treu und muss nicht fremdfischen, um interessanter zu wirken. Vielleicht wird er ja eines Tages für seine 'reife' Seriendarstellerleistung ausgezeichnet, vielleicht sogar mit einem Bravo-Otto, wer weiß", schießt Kevin gegen den 38-Jährigen.

Abgesehen von dem einen Kuss mit Kevin bei "Villa der Verführung" widmet Raúl seine Zuneigung wohl nur seiner Partnerin Vanessa Schmitt. Das Paar geht bereits seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Zwischenzeitlich gingen die Reality-TV-Bekanntheiten zwar kurzzeitig getrennte Wege, da der Berliner seine Liebste mit einer anderen betrogen hatte. Doch trotz des Seitensprungs gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance und verlobten sich 2024 nach rund sechs Jahren Beziehung.

Joyn / Michael de Boer, Joyn / Michael de Boer Collage: Kevin Schäfer und Raúl Richter

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter, Sommer 2025