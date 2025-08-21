Jenny Iglesias musste "Prominent getrennt" beinahe abbrechen

Prominent getrennt waren für Jennifer Iglesias (26) eine Herausforderung – und das nicht nur, weil sie vor Ort auf ihren Ex-Freund Nico traf. Wie die TV-Persönlichkeit jetzt auf Instagram verrät, erlitt sie während der Dreharbeiten eine heftige Mittelohrentzündung, die sie nahezu außer Gefecht setzte. "Ich lag nur auf der Couch, weil ich am Ende meiner Kräfte war. Es war die ganze Zeit die Debatte, ob ich überhaupt weiterspielen darf", schildert sie und fügt hinzu: "Leute, ich war tot."

Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin zog sich die Erkrankung offenbar bei einer Challenge im Wasser zu, nachdem Bakterien ins Ohr gelangt waren. Um die Schmerzen in den Griff zu bekommen, wurden Jenny Antibiotika verabreicht. Doch anstatt Besserung stellte sich eine zusätzliche Belastung ein – sie sei aufgrund von Schwindel und Übelkeit "zu nichts zu gebrauchen" gewesen. "Eigentlich hätte ich unter diesen Umständen nicht mehr mitspielen dürfen. Das würde ich so niemals mehr machen!", stellt die "Match My Ex"-Bekanntheit klar.

Jenny kämpfte allerdings nicht nur mit gesundheitlichen, sondern auch mit zwischenmenschlichen Herausforderungen. Die gemeinsame Teilnahme mit Nico stellte eine emotionale Belastung dar, die während der Dreharbeiten zu Spannungen führte. Erst kürzlich packte ihr Ex-Partner in seiner Instagram-Story über ihre Zeit während des Formats aus. "Jede Nacht neben der zu schlafen war maximale Folter", erzählte der einstige Love Island-Gewinner und offenbarte, dass die Situation einmal so eskalierte, dass er sich vor der 26-Jährigen fürchtete: "Der ist wirklich alles zuzutrauen, mit ihrem Psycho-Knacks."

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

Instagram / nizou.sprezzatura Nico, ehemaliger "Love Island"-Sieger