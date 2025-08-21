Nach Koma: Thommy Schmelz und Ehefrau teilen erstes Selfie

Thommy Schmelz ist auf dem Weg der Besserung. Aufgrund einer schweren Pilzinfektion lag der Goodbye Deutschland-Star viele Wochen im Krankenhaus und sogar im Koma. Nun meldet sich seine Frau Kathi auf Instagram aber mit einem Selfie und guten Nachrichten dazu. "Hallo, ihr Lieben. Tolle Nachrichten: Thommy hat begonnen, normal zu essen. Bye, bye Brei und Mus", erklärt sie zu einem Bild, auf dem sie und Thommy leicht in die Kamera lächeln. Außerdem sei ihr Mann inzwischen auch schlauch- und nadelfrei.

Thommys Familie und seine Fans sind augenscheinlich mehr als froh, dass es ihm endlich wieder etwas besser geht. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren wider. So kommentierte beispielsweise Iris Klein (58) voller Erleichterung: "So eine wundervolle Nachricht." Ein anderer Follower schrieb: "Er hat auch eine gesündere Hautfarbe. Alles Glück der Welt wünsche ich Euch!" Thommy sei eben ein echter Kämpfer, wie seine Unterstützer finden. "Ihr schafft das zusammen weiterhin!", ist sich zudem ein Nutzer sicher.

Im Juli meldete sich Thommys Frau mit der schrecklichen Nachricht, dass er auf der Intensivstation liegt. "Ein hochaggressiver Pilz auf der Lunge", sowie zusätzliche Herzprobleme hätten damals dazu geführt, dass sich die Gesundheit des TV-Auswanderers drastisch verschlechterte. Einen Monat später durfte er die Station verlassen und war zudem das erste Mal nach sieben Wochen wieder an der frischen Luft. "Gestern war ein guter Tag. Nach über sieben Wochen zum ersten Mal mit dem Rollstuhl einen kurzen Ausflug nach draußen", freute sich Kathi.

Instagram / thommyschmelz Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / mermischmelz Kathrin und Thommy Schmelz im August 2025

