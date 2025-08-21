Serkan Yavuz kündigt neue Podcast-Folge mit Ex Samira an

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) werden wieder zusammenkommen – zumindest für eine gemeinsame Podcast-Folge. Wie der Realitystar in seinem Podcast "unREAL" verkündet, können sich die Zuhörer schon bald über einen gewohnten gemeinsamen Austausch des heutigen Ex-Paares freuen. "Es wird eine Podcast-Folge mit Samira geben. Ich muss selber lachen. Ich bin etwas nervös, wenn ich das so ausspreche. Wir machen eine Podcast-Folge, ich bin zu Gast im Podcast bei ihr", freut sich Serkan.

Die Folge mit Serkan zu Gast bei "Main Character Mode" wird vorab aufgenommen und am 4. September erscheinen. Außerdem überlege das einstige Das Sommerhaus der Stars-Siegerpaar auch, noch eine weitere Folge für seinen Podcast aufzunehmen – in der sie dann ihren diesjährigen gemeinsamen Urlaub mit ihren Töchtern reflektieren. Aber erst einmal fiebert Serkan seinem Gastauftritt entgegen: "Ich bin gespannt, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt. Wir haben uns noch keine Gedanken gemacht."

Fans bekamen Samira und Serkan in den vergangenen Jahren regelmäßig gemeinsam zu hören. Die zwei führten über mehrere Jahre hinweg ihren Podcast "Badass Reality – mit Samira & Serkan". Nachdem sich die Eheleute zu Beginn dieses Jahres wegen Serkans Seitensprüngen getrennt hatten, führte Samira den Podcast allein unter dem Namen "BADASS statt SAD ASS - Trennungstalk mit Samira" weiter. Anschließend entstanden dann ihre jeweiligen Podcasts, in denen die Social-Media-Bekanntheiten nun wieder ausnahmsweise gemeinsame Sache machen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023