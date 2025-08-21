Italien-Urlaub: Dove Cameron posiert lasziv im roten Bikini

Dove Cameron (29) gönnt sich derzeit eine Auszeit zusammen mit ihrem Liebsten Damiano David (26). Das Paar genießt einen entspannten Urlaub in Italien und im Netz lässt die Schauspielerin ihre Fans daran teilhaben. Auf Instagram postet sie eine Reihe von Schnappschüssen von der Reise. Die verzaubern die Fans aber nicht nur mit romantischen Sonnenuntergängen – ein besonderer Hingucker ist Dove selbst, die sich im Bikini in eine laszive Pose schmeißt. Für die Kamera posiert sie in einem feuerroten, aber auch in einem leicht durchsichtigen schwarzen Zweiteiler. Die Urlaubsbilder kommentiert der Disney-Star schlicht mit: "Wunderbare Freunde, wunderschönes Leben."

Mit ihrem Damiano ist Dove jetzt fast zwei Jahre zusammen. Im Oktober 2024 feierten sie ihr erstes Jubiläum und die 29-Jährige nutzte die Gelegenheit, um dem Måneskin-Frontmann eine süße Liebeserklärung zu machen. "Das war das schnellste Jahr meines Lebens. Ich hätte mir nur gewünscht, dich früher kennengelernt zu haben. Ich werde dich für immer lieben!", schwärmte sie unter einem Post, in dem die beiden sich spielerisch küssen. Ihre Liebesgeschichte begann im Herbst des vorherigen Jahres, als Dove bei einem Måneskin-Konzert in New York City gesehen wurde. Als sie auch bei einem Auftritt in Brasilien dabei war, waren die Fans sich schon sicher. Im Februar 2024 machten die beiden ihre Liebe öffentlich und sind seitdem ein Herz und eine Seele.

Und dabei war Dove sich anfänglich gar nicht sicher, ob sie die Beziehung zu dem Musiker überhaupt öffentlich machen möchte. In einem Interview mit People erzählte sie, dass Damiano durchaus dafür war, ihre Liebe nicht zu verstecken – sie selbst habe sich aber erst an den Gedanken gewöhnen müssen. Zuvor habe die "Descendants"-Darstellerin ihre Beziehungen aus gutem Grund immer eher privat gehalten: "Nicht wegen der Personen, mit denen ich zusammen war, sondern weil es sich einfach beängstigend angefühlt hat, so offen damit umzugehen." Bei dem gebürtigen Italiener sei es nun aber anders. Dove will ihre Gefühle offenbar nicht verstecken. "Es ist so schön, verliebt zu sein", schwärmte sie.

Instagram / dovecameron Dove Cameron im August 2025

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

Instagram / dovecameron Damiano David und Dove Cameron