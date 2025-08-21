"Der kleine Lord"-Darsteller Ricky Schroder hat geheiratet

Ricky Schroder (55) ist wieder unter der Haube! Wie der Schauspieler mit einer Reihe von Fotos auf Instagram verkündet, haben er und seine Partnerin Julie Trammel sich das Jawort gegeben. "Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen", steht neben dem Beitrag geschrieben, in dem das frisch vermählte Paar verliebt und überglücklich nach der Trauung am Strand als Ehemann und Ehefrau zu sehen ist. "Der kleine Lord"-Star kommentiert zudem: "Ich wollte nicht, dass der Abend je endet... also habe ich dich geheiratet."

Das Paar lernte sich vor einigen Jahren durch einen gemeinsamen Freund aus der Armee kennen. Im vergangenen Jahr verkündeten die beiden auf Instagram ihre Verlobung. Damals hatte Julie ihre Liebe musikalisch zum Ausdruck gebracht, als sie am Klavier den Song "What Are You Doing the Rest of Your Life?" spielte. Die Aufnahme davon teilte sie auf Social Media – und mit dem Kommentar unter dem Beitrag machte sie die aufregenden Neuigkeiten bekannt: "Was machst du für den Rest deines Lebens? Ich werde mein Leben mit Ricky verbringen", schrieb die Theaterdarstellerin glücklich.

Für Ricky ist es die zweite Ehe, nachdem seine erste Ehe mit Andrea Schroder im Jahr 2016 nach mehr als zwei Jahrzehnten geschieden wurde. Mit Andrea teilt er vier erwachsene Kinder. Ricky, der inzwischen nicht mehr als Schauspieler tätig ist, äußerte sich in der Vergangenheit über seine Entscheidung, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen, um sich auf andere Aspekte seines Lebens zu konzentrieren. Julie und Ricky scheinen sich gegenseitig eine tiefe Zufriedenheit und einen Neuanfang gebracht zu haben – ein schöner Abschluss seiner langen persönlichen Reise.

Getty Images Ricky Schroder 2017 in Kalifornien

Instagram / julie_trammel Julie Trammel und Ricky Schroder im März 2024

Getty Images Ricky Schroder mit seiner Ex-Frau Andrea, 2011