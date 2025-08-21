Serkan Yavuz wehrt sich gegen die Fake-Trennungs-Gerüchte

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat genug von den Gerüchten und entschied sich, in seinem Podcast "unREAL" Klartext zu sprechen. Seit seiner medienwirksamen Trennung von Samira Yavuz (31) vor rund sechs Monaten wird ihm offenbar immer wieder unterstellt, dass das Liebes-Aus der beiden nur inszeniert sei. Dazu bezieht er nun Stellung. "Manchmal denke ich mir echt: Was ist denn los. Was passiert in manchen Köpfen? [...] Ich verstehe nicht, wie manche Menschen so denken können", schimpft er über diese Vorwürfe.

Serkan stellt klar, dass er und Samira natürlich Kontakt haben – immerhin haben sie zusammen zwei Kinder. Auch dafür, dass er manchmal bei ihr Zuhause ist, hat er eine einfache Erklärung. Wenn Samira beruflich eingebunden ist, springt er auch ab und an spontan ein. Serkan betont, dass er zwar "abgewichst" sei und sich viel traut, aber selbst ihm die Inszenierung einer Fake-Trennung zu weit geht: "Welcher Mensch kommt auf die Idee, sich dermaßen in den Dreck ziehen zu lassen, um irgendwas von Betrug an die Öffentlichkeit zu bringen, um eine Fake-Trennung zu inszenieren?"

Tatsächlich war Serkan nach der öffentlichen Trennung für viele Hater eine Zielscheibe. Denn Samira trennte sich von dem ehemaligen The 50-Kandidaten, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er sie betrogen hat. Später wurde öffentlich, dass seine Affäre keine Unbekannte ist. Die Reality-TV-Bekanntheit Evanthia Benetatou (33) gestand ein, mit Serkan an ihrem eigenen Geburtstag etwas gehabt zu haben. Ob das Serkans einziger Seitensprung war, bleibt unklar.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024