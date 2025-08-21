Anna Maria Damm teilt romantische Erinnerungen mit Julian

Anna Maria Damm (29) hat auf Instagram ein süßes Throwback-Foto geteilt und damit Fans in nostalgische Stimmung versetzt. Die Influencerin erinnerte an den allerersten gemeinsamen Trip mit ihrem Partner Julian vor genau zehn Jahren. 2015 reisten die beiden erstmals zusammen auf die Philippinen, Annas Heimatland. Zu einem Vergleichsbild, das ein altes Selfie aus der Anfangszeit ihrer Beziehung und ein aktuelles Foto aus dem Sommer 2025 zeigt, schrieb die zweifache Mutter: "Verrückt, vor 10 Jahren waren wir zum ersten Mal zusammen auf den Philippinen, ein Ozean an Erinnerungen – und wir mittendrin."

Die Philippinen spielen in Annas Leben eine ganz besondere Rolle. Sie wurde in diesem Land geboren und hat ihre Wurzeln nie aus den Augen verloren. Bereits in der Vergangenheit hat sie mehrfach emotional über ihre Heimat gesprochen und ihre Reisen dorthin dokumentiert. Mit ihrem diesjährigen Urlaub scheint sie nicht nur alte Erinnerungen aufleben lassen zu wollen, sondern ihren Followern auch zu zeigen, wie stark die Bedeutung dieses Ortes für sie und Julian ist. Die Fotos auf Instagram bringen ihre Fans der Influencerin ganz nah, und viele reagierten mit zahlreichen rührenden Kommentaren auf den Beitrag.

Für Anna Maria ist die Rückkehr auf die Philippinen immer emotional. Das Land ihrer Wurzeln gibt ihr nicht nur ein Gefühl von Heimat, sondern auch Inspiration für ihre Familie und ihren Alltag. Als Mutter von zwei Kindern und erfolgreiche Social-Media-Persönlichkeit genießt sie es, ihren kulturellen Hintergrund mit ihren Liebsten zu teilen. Schon als sie vor Kurzem von ihrer aktuellen Sommerreise berichtete, wurde deutlich, wie tief ihre Verbindung zu dem Inselstaat ist – ein Stück ihrer Geschichte, das sie stolz bewahrt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Mann Julian auf den Philippinen, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Mann Julian auf den Philippinen, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr mit Tochter Eliana