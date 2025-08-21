Twenty4tim wurde auf seiner eigenen Geburtstagsparty beklaut

Twenty4tim (24) feiert schon bald eine riesige Geburtstagsparty. Anlässlich dieser Veranstaltung spricht der Social-Media-Star nun in seinem Podcast "Keine echten Männer" mit Co-Host Jolina Mennen (32) über vergangene Partys – und enthüllt, dass dabei nicht immer alles glattlief. "Auf meinen Geburtstagen passieren sehr kranke Sachen. Ich wurde beklaut von meinen eigenen Gästen", erinnert er sich an einen Tiefpunkt und fügt hinzu: "Geschenke wurden einfach mitgenommen. Du musst dir vorstellen, man ist echt an den Gabentisch gegangen und hat sich dann mal bedient."

Jolina bezeichnet diese Aktion als "gottlos" – doch das ist noch längst nicht alles. Tim hat noch mehr Geschichten in petto. "Mein Höhepunkt war, als ein Influencer mit einem Familienmitglied von mir etwas hatte, auf meinem Geburtstag. Und ich rede jetzt nicht von Küssen, sondern von Sex auf dem Klo", verrät der Influencer. Um welche Netzbekanntheit es sich dabei handelt, möchte er nicht verraten. Er sei dieser Person mittlerweile entfolgt und habe die Freundschaft beendet, jedoch aus anderen Gründen.

Trotz dieser heftigen Ereignisse freut sich der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat sehr auf seine bevorstehende Feier. Zu der riesigen Sause am 13. September sind über 300 Gäste eingeladen – und wie Tim kürzlich auf Instagram ankündigte, hat er sich noch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Von seinen 3,4 Millionen Followern dürfen zehn Glückliche ebenfalls zu der Party kommen und mit ihm und seinen Freunden ausgelassen feiern. Dafür müssen sie nur eine Sache machen: Sie müssen das diesjährige Motto seiner Feier erraten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Twenty4tim und Jolina Mennen, Mai 2025

Anzeige Anzeige

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

Was sagt ihr dazu, dass Tim von seinen Gästen bestohlen wurde? Das ist wirklich eine absolute Frechheit! Vielleicht sollte er nicht so groß feiern... Ergebnis anzeigen