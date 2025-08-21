Diese zwei "Princess Charming"-Kandidatinnen wurden intim

In der neuesten Folge von Princess Charming sorgt ein Techtelmechtel für mächtig Wirbel. Unter einer Decke tauschten Chantal-Jale und Alia Intimitäten aus, während ihre Mitbewohnerinnen schliefen – zumindest fast alle. Denn Bianca bekam das nächtliche Liebesspiel mit und ertappte die beiden in flagranti. Am nächsten Morgen war die heimliche Knutscherei dann das Gesprächsthema Nummer eins in der Villa, denn es stellte sich heraus, dass auch andere Kandidatinnen das heiße Treiben bemerkt hatten.

Die plötzliche Nähe zwischen Chantal-Jale und Alia überraschte nicht nur die Zuschauer, sondern auch die anderen Teilnehmerinnen der Show. Denn noch in der vorherigen Folge hatte Chantal-Jale erklärt, sie wolle sich auf die Princess Nessi (28) konzentrieren, und Alia einen Korb gegeben. "Ich habe, glaube ich, schon die ganze Zeit meine Gefühle unterdrückt, weil ich mich auf die Princess konzentrieren wollte. Aber irgendwann kann man es nicht mehr unterdrücken", erklärte sie im Interview ihren Sinneswandel.

Trotzdem stieß die spontane Romanze bei den Kandidatinnen auf Unverständnis. Donija brachte die Kritik vieler auf den Punkt: "Ich würde es nur fair finden, wenn sie Nessi erzählen würden, dass sie rumgeknutscht haben, besonders Chanti." Unter den Mitstreiterinnen herrscht darüber hinaus die Meinung vor, dass die Knutsch-Aktion "zu doll" und "respektlos" gegenüber der Princess war und dass die zwei Kandidatinnen die Sendung freiwillig verlassen sollten.

