Belle Delphine (22) ist wieder da! Vor gut drei Jahren avan­cie­rte die in Kapstadt geborene Beauty zu einer echten Bekanntheit in den sozialen Netzwerken. Besonders durch ihren satirischen Pornhub-Account und ihre eigenwillige Geschäftsidee, benutztes Badewasser in Einmachgläsern zu verkaufen, stieg ihre Popularität. Doch im Sommer 2019 wurde es dann plötzlich still um die Britin. Einige Fans spekulierten sogar, ob der Cosplayerin etwas Ernstes zugestoßen sein könnte. Doch nun gab es Entwarnung: Belle meldete sich jetzt im Netz zurück.

Auf ihrem Twitter-Account postete der Social-Media-Star nun zwei Schnappschüsse von sich, auf denen er sein Handy in die Kamera hielt. "Wow, die Zeit verfliegt nur so, wenn du reicht bist", kommentierte Belle den Post, unter dem sich viele ihrer Fans über ihre Rückkehr freuten. Wenig später teilte die 22-Jährige dann noch ein weiteres kleines Update. So schrieb sie unter einer Reihe an neuen Selfies: "Ganz im Ernst – ich bin wirklich froh, wieder hier zu sein und all eure bekannten Gesichter wiederzusehen!"

Das Internet sei in den vergangenen Jahren so ein großer Teil ihres Lebens gewesen, dass sie während ihrer Abwesenheit das Gefühl hatte, eine Menge zu verpassen. "Ich schätze, ich muss einiges nachholen", scherzte Belle. Im Anschluss kündigte die Influencerin noch eine große Neuigkeit für den ersten Mai an. Einem humorvollen Video nach zu urteilen, soll auf ihrem OnlyFans-Profil am Sonntag etwas Aufsehenerregendes passieren.

Instagram / belle.delphine Belle Delphine im Juni 2019

Instagram / belle.delphine Belle Delphine, Webstar

Instagram / belle.delphine Belle Delphine im April 2022

