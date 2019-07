Wenn das mal keine ausgefallene Idee ist, um Geld zu verdienen! Belle Delphine ist ein wahrer Social-Media-Star: Auf Instagram folgen ihr aktuell ganze 4,5 Millionen Menschen. Ihre Follower versorgt die 19-Jährige immer wieder mit ungewöhnlichen und teilweise erotischen Fotos. Vor Kurzem ging die Influencerin mit einer skurrilen Geschäftsidee auf ihre Fans zu: Sie bot ihnen das Wasser zum Verkauf an, in dem sie kurz zuvor gebadet hatte!

Für umgerechnet knapp 27 Euro konnten die Supporter der Britin ein Döschen des benutzen Badewassers in deren Online-Shop erwerben. Doch es kommt noch grotesker: Nach Berichten von The Guardian hatte Belle enormen Erfolg mit ihrer Idee! Laut Informationen der Zeitung waren die Dosen nach nur drei Tagen ausverkauft. Dass sich ihr extravagantes Produkt als Verkaufsschlager erwiesen hat, überraschte auch die Netz-Bekanntheit selbst. "Wir leben in einer Generation, in der Frauen ihr eigenes Badewasser verkaufen können. Denkt mal darüber nach", kommentierte sie eines ihrer Bilder auf Instagram.

Doch warum sind Belles Fans derart verrückt nach ihr? "Sie ist der ein Mädchen, mit dem man Spaß haben kann, das aufgeschlossen ist, einen guten Sinn für Humor hat und gleichzeitig wirklich hübsch ist", versuchte ein Supporter den Hype um den Online-Star gegenüber dem britischen Blatt zu erklären.

Instagram / belle.delphine Belle Delphine, Influencerin

