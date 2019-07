Mit dieser Aktion sorgte Belle Delphine für etliche Schlagzeilen! Vor Kurzem machte der Social-Media-Star seinen Fans ein ungewöhnliches Angebot: Für jeweils 27 Euro bot die Britin einige Dosen mit abgefülltem Wasser zum Verkauf an, in dem sie zuvor gebadet hatte! Und tatsächlich schlugen ihre Anhänger zu: Die 19-Jährige soll mit ihrer Idee ziemlich viel Geld kassiert haben. Belles ungewöhnliches Online-Geschäft ging auch an Helena Fürst (45) nicht vorbei: Im Netz veräppelte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin jetzt die Influencerin!

Auf Facebook veröffentliche Helena ein Foto von einer Plastikflasche, die mit einer grünen Flüssigkeit befüllt ist. "Mein Eau de Fürst, 100 Prozent Bio und garantiert hab ich drin gebadet", witzelte sie in der Bildunterschrift und fügte hinzu: "Heute zum Schnäppchenpreis von 9,99 Euro, Versand kostet 15 Euro. Garantiert mit fürstlichen Hautpartikeln." Abschließend lieferte die Doku-Soap-Darstellerin noch eine Begründung für die grelle Farbe des Wassers: "Die grüne Farbe kommt vom Waldmeister-Sirup, die Mischung gibt es nur hier. Lecker!"

Mit diesem Beitrag traf die Betriebswirtin genau den Humor ihrer Abonnenten: "Ich feier dich so dafür, Helena" und "Helena, ich schmeiß mich weg! Hab aber ein bisschen gebraucht, um die Anspielung zu verstehen", freuten sich zwei Nutzer in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Posting? Stimmt ab!

Instagram / belle.delphine Belle Delphine, Social-Media-Star

Facebook / Helena Fürst Helena Fürsts "Badewasser"

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst, Ex-Dschungelcamp-Kandidatin

