Schock-Nachricht für die Fans von Mino Raiola. Erst vor wenigen Tagen meldete sich der einstige Fußball-Agent genervt bei seinen Followern auf Social Media. Zahlreiche Medien hatten den Italiener nämlich mehrmals für tot erklärt, obwohl er das gar nicht war. Zweimal in vier Monaten gab es falsche Meldungen über den Tod des Starberaters, der unter anderem mit Zlatan Ibrahimovic (40) zusammengearbeitet hat. Umso tragischer nun diese News: Mino ist nun wirklich gestorben.

Das verkündete seine Familie nun auf seinem offiziellen Twitter-Account mit rührenden Worten: "In unendlicher Trauer teilen wir den Tod des fürsorglichsten und besten Fußball-Agenten, den es je gegeben hat, mit." Mino habe bis zum Schluss mit großer Stärke gekämpft, heißt es in dem Statement weiter. Woran genau er gestorben ist, ist bisher aber nicht bekannt.

"Mino hat so viele Leben mit seiner Arbeit bereichert und ein neues Kapitel in der Geschichte des modernen Fußballs geschrieben", zollten sie dem Verstorbenen gleichzeitig Tribut. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.

Getty Images Zlatan Ibrahimović und Mino Raiola

Getty Images Mino Raiola, Fußball-Agent

Getty Images Mino Raiola im August 2010 in Barcelona

