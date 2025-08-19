Bikinispaß: Kevin Hart turtelt mit Eniko auf Luxus-Jacht

Kevin Hart (46) und seine Ehefrau Eniko (41) genießen derzeit einen romantischen Urlaub unter der Sonne Italiens. Zu Enikos 41. Geburtstag gönnte sich das Paar eine Auszeit auf einer luxuriösen Superjacht, die entlang der traumhaften Amalfiküste kreuzte. Begleitet wurden sie von Rapper und Schauspieler Ludacris (47) sowie dessen Frau Eudoxie. Gemeinsam verbrachte die Gruppe einen Tag voller Luxus, Champagner und ausgelassener Stimmung. Besonders ins Auge fiel dabei, dass Kevin und Eniko kaum die Finger voneinander lassen konnten und ihre Zweisamkeit mit innigen Küssen vor der traumhaften Kulisse des Meeres festhielten.

Während des Ausflugs zeigte sich Kevin in Topform und präsentierte stolz seine durchtrainierte Figur in Badehosen. Eniko wiederum verzauberte in einem roten Bikini, dessen knappe Passform ihre Silhouette perfekt betonte. Neben romantischen Momenten auf der Jacht sprangen die beiden auch ins kühle Nass und genossen das Meer in vollen Zügen. Auch Ludacris und Eudoxie wirkten entspannt und ließen die luxuriöse Atmosphäre bei einem gemeinsamen Mittagessen unter freiem Himmel auf sich wirken.

Abseits des Urlaubs zeigt sich Kevin als stolzer und engagierter Vater von vier Kindern. Mit Eniko hat er die beiden jüngsten Kinder. Seine älteren Kinder stammen aus seiner früheren Ehe mit Torrei Hart (47). In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte er 2021, dass er und Eniko die Elternschaft über alles lieben und ihre Patchwork-Familie trotz Altersunterschieden perfekt harmoniert. Besonders humorvoll kommentierte Kevin kürzlich das Wachstum seines ältesten Sohnes: "Er überragt mich mittlerweile völlig, und das regt mich auf… aber ich liebe den Jungen über alles!" Dieses offene, liebevolle Familienverhältnis macht den Comedian auch abseits der Bühne so sympathisch.

Instagram / kevinhart4real Kevin und Eniko Hart im August 2025

Instagram / kevinhart4real Eniko Hart im August 2025

Instagram / kevinhart4real Eniko und Kevin Hart mit Ludacris und seiner Frau

