Benjamin Karl hat im Laufe seiner Karriere so einige Erfolge gefeiert und gehört zu den erfolgreichsten Akteuren im internationalen Snowboardsport. Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Peking gewann der Wettkämpfer die Goldmedaille im Parallelriesenslalom. Am Freitag musste sich der Sportler wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung vor einem Gericht in Österreich verantworten. Nun wurde das Strafmaß verkündet: Benjamin Karl wurde zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Wie Bild berichtete, war Benjamin im Juni letzten Jahres in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein 70-jähriger Mann ums Leben kam und dessen Ehefrau schwer verletzt wurde. Der Staatsanwaltschaft nach soll der Medaillengewinner das Tempolimit überschritten haben und aufgrund der Wetterbedingungen ins Schleudern geraten sein. Dabei sei Benjamin in den entgegenkommenden Pkw gerast.

"Es tut mir furchtbar leid, was passiert ist. Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Die Gedanken sind immer bei den Hinterbliebenen", beteuerte er im Zuge der Verhaltung, nachdem er wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung für schuldig gesprochen wurde. Das Urteil des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig.

