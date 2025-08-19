"Bin dick": Kevin Njie ist nicht bereit für Fame Fighting

Nun ist es offiziell: Kevin Njie (29) ist bei Fame Fighting dabei. Im Oktober will der Realitystar im Ring die Fäuste fliegen lassen – bis dahin ist jedoch noch einiges zu tun. Auf Instagram gesteht Kevin jetzt, nicht unbedingt in der besten Form seines Lebens zu sein. "Hand aufs Herz: Ich bin nicht fit und ich bin nicht ready. Aber ich werde natürlich 100 Prozent geben", gibt er zu und bezeichnet sich selbstkritisch als "zu dick".

Kevin verrät sogar, wie viel er aktuell auf die Waage bringt. "Ich bin gerade wirklich dick. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gewogen wie jetzt. Ich wiege 98,7 Kilo", plaudert er aus. Sein ambitioniertes Ziel: Bis zum großen Kampf in 60 Tagen will der Too Hot To Handle: Germany-Star rund zwölf Kilogramm abspecken. Eine große Herausforderung – doch Kevin zeigt sich zuversichtlich. "Es wird eine Crashdiät, viel Sport und gute Ernährung, aber ich habe keine Zweifel, dass ich das schaffe", ist er sich sicher.

Was den Kampf im Ring angeht, bringt Kevin jede Menge Erfahrung mit: Er kämpfte bereits 2023 und 2024 bei Fame Fighting mit. Im ersten Jahr maß er sich mit seinem Gegner Nicolas Nizou, im darauffolgenden mit Jakub Merlan-Jarecki (29). Mit Erfolg: Beide Male verließ er den Ring als Gewinner. Ob er auch beim dritten Versuch siegreich bleiben wird? Bislang ist zudem noch nicht bekannt, gegen wen der Ex von Emely Hüffer (29) antreten wird.

Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

Kevin Njie, Realitystar

Kevin Njie und Nicolas Nizou kämpfen im Ring bei Fame Fighting 2023

