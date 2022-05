Chris Töpperwien (48) und seine Nicole haben Ja gesagt! Erst im März hatte der Goodbye Deutschland-Star verkündet, dass er um die Hand seiner Freundin angehalten hat. Dass er bis zu der Hochzeit auch gar nicht viel Zeit verstreichen lassen will, hatte der einstige Dschungelcamp-Kandidat ebenfalls klar gemacht. Und tatsächlich hat das Paar nicht lange gefackelt: Chris und Nici sind von nun an verheiratet!

Via Instagram teilte der 48-Jährige die freudige Nachricht. Dazu postete er mehrere Bilder der Feierlichkeiten. Nicole ist auf den Fotos in einem kurzen Kleid aus Spitze zu sehen, während Chris einen dunkelblauen Anzug trägt. Auch ihr Mops Rudi war zugegen und trug einen Frack. "Du bist die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen werde", schrieb Chris zu den Schnappschüssen und beteuerte seine Liebe.

Die Trauung fand offenbar in Beverly Hills in Kalifornien statt. Auch am Strand ließen sich die frisch Vermählten strahlend ablichten. In der Kommentarspalte des Posts tummeln sich bereits die Gratulanten. Unter anderem Vera Int-Veen (54) hinterließ bereits liebe Worte. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb die Moderatorin.

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien bei ihrer Hochzeit im Mai 2022

