Camilla begeistert Wimbledon mit tierischem Fashion-Auftritt

Am zehnten Tag des legendären Wimbledon-Turniers legte Königin Camilla einen strahlenden Auftritt hin. Die Ehefrau von König Charles III. (76) nahm in der Royal Box Platz und verfolgte das Viertelfinale, bei dem die Schweizerin Belinda Bencic einen beeindruckenden Sieg gegen die Russin Mirra Andrejewa einfuhr. Mit ihrem stilvollen weißen Sommerkleid, das mit exotischen Tiermotiven wie Elefanten und Affen verziert war, zog die 77-Jährige alle Blicke auf sich.

Vor Beginn des Matches traf Camilla auf Mitarbeiter des Turniers und führte Gespräche mit Sportgrößen wie Novak Djokovic (38) und Billie Jean King (81). Während des Spiels unterhielt sie sich zudem angeregt mit dem Schauspieler Hugh Grant (64), der direkt hinter ihr saß. Ihr Ehemann fehlte bei diesem Event, da er nach einem Staatsbankett den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (72) am Morgen in Windsor verabschiedete.

Dass die königliche Familie das Wimbledon-Turnier besucht, hat eine lange Tradition. Schwiegertochter Kate (43) ist ebenfalls regelmäßig zu Gast. Im vergangenen Jahr überreichte sie als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Turnier ausrichtet, sogar den Pokal nach dem Endspiel der Herren an Carlos Alcaraz. Camilla ist bekannt für ihren offenen und bodenständigen Umgang mit Menschen, was sie auch mit ihrem jüngsten Auftritt in Wimbledon unter Beweis stellte.

Getty Images Königin Camilla in Wimbledon, 2025

Getty Images Hugh Grant und Königin Camilla bei den Wimbledon Championships 2025

Getty Images Königin Camilla besucht ein Tennismatch in Wimbledon, 2025