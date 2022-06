Schreckliche Nachrichten von Kasia Gallanio! Die US-Amerikanerin war ab 1992 die dritte Ehefrau des katarischen Öl- und Finanzministers Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, dem Onkel des derzeitigen Befehlshabers von Katar. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor. Nach ihrer Scheidung 2012 lieferten sie sich daraufhin einen heftigen Sorgerechtsstreit. Der 72-Jährige warf seiner Ex-Frau unter anderem vor, Alkoholikerin zu sein – deswegen entzog man ihr schließlich das Sorgerecht. Nun wurde Kasia tot aufgefunden.

Laut der spanischen Zeitung El Mundo wurde die einstige katarische Prinzessin tot in ihrem Haus in Marbella aufgefunden. Wie die Polizei erklärte, verstarb die 46-Jährige bereits am Sonntag. Die örtlichen Behörden ordneten eine Obduktion an – erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Kasia an einer Überdosis Drogen gestorben sein könnte.

Zuvor hatten ihre drei Kinder sie vier Tage lang nicht erreichen können und waren um sie besorgt. Daraufhin kontaktierte eine ihrer Töchter die Behörden, ehe diese sich mithilfe des Hausmeisters schließlich Zutritt zu Kasias Haus verschafften. Vor Ort hatten sie jedoch nur noch den Tod der ehemaligen Adeligen feststellen können.

Anzeige

Instagram / kashounia Kasia Gallanio, ehemalige Prinzessin von Katar

Anzeige

Instagram / kashounia Kasia Gallanio im Januar 2021

Anzeige

Instagram / kashounia Kasia Gallanio im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de