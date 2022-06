Bei Marcel Schmelzer stehen einige Veränderungen an! In diesem Sommer verabschiedete sich der Profikicker nach 17 Jahren von seinem Verein Borussia Dortmund. Er wurde von den Fans in seinem letzten Spiel gebührend gefeiert. Doch nicht nur karrieretechnisch gibt es in Marcels Leben einen Umschwung. Auch in Sachen Liebe gab es eine Trennung: Wie der Profikicker nun bekannt gab, gehen er und seine Frau Jenny ab jetzt getrennte Wege!

Das Paar war insgesamt über zehn Jahre zusammen und 2013 besiegelten die beiden ihr Glück mit einer Hochzeit. Die Germanistik-Studentin lernte den Kicker in Dortmund kennen, wo sie dann auch gemeinsam wohnten. Gegenüber Bild teilte der Rechtsverteidiger mit: "Wir beide bitten, unsere Privatsphäre zu akzeptieren. Wir werden, so wie wir es auch in der Vergangenheit immer getan haben, keinen Kommentar zu unserem Privatleben in der Öffentlichkeit abgeben."

Wie auch jetzt bei der Trennung haben die beiden ihr Privatleben stets von der Öffentlichkeit abgeschirmt und es existierten nur wenige Pärchenfotos der beiden. Im Netz äußerten sich die beiden noch nicht zu den Geschehnissen ihrer Trennung.

Anzeige

Getty Images Fußballer Marcel Schmelzer

Anzeige

Getty Images Marcel Schmelzer, Fußballstar

Anzeige

Instagram / jenny_schmelzer Marcel und Jenny Schmelzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de