Endlich: Diese Film- und Serien-Hits bringt Netflix im Juli!

Neuer Monat – neue Filme und Serien! Serienjunkies können sich freuen: Jeden Monat gibt es auf Netflix neue Film- und Serien-Highlights. Auch für den Juli stehen viele spannende Knaller bereits in den Startlöchern. Unter anderem kommen Science-Fiction-Liebhaber und Anime-Fans auf ihre Kosten. Ab 1. Juli startet der erste Schwall von neuen Filmen und Serien direkt mit einem Highlight: Stranger Things.

Die zweite Ausgabe der vierten Staffel der Mysteryserie ist dann endlich auf dem Streamingdienst verfügbar. Wer mehr Lust auf Party hat, kann mit dem Film "Project X" nichts falsch machen. Und auch Fans von Leonardo DiCaprio (47) kommen auf ihre Kosten: Ab dem 1. Juli ist "Shutter Island" bei Netflix abrufbar. Wer von Grey's Anatomy nicht genug bekommen kann, der sollte unbedingt "New Amsterdam" anschauen: Die zweite Staffel der Ärzteserie können Liebhaber ebenfalls ab Anfang des nächsten Monats anschauen.

Wer eher düsteren Humor bevorzugt, der ist mit "King of Stonks" an der richtigen Adresse. Die Serie mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) läuft ab dem 6. Juli. Für Action-Fans ist die Mini-Serie "Die längste Nacht" ab dem 8. Juli ein Muss. Außerdem erscheint am gleichen Datum die Serie "Boo, Bitch", in der eine Jugendliche eine wahnsinnige Nacht erlebt, nur um am nächsten Morgen festzustellen, dass sie nun tot und ein Geist ist. Beim Film "Das Seeungeheuer" kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Das Familienabenteuer läuft ebenfalls ab dem 8. Juli.

Das Freundschaftsdrama "Für Jojo" läuft ab dem 11. Juli auf Netflix ebenso wie das Biopic "Ali" über den Aufstieg des Boxers Muhammad Ali (✝74). Wer von Zombies nicht genug bekommen kann, sollte sich den 14. Juli im Kalender markieren: "Resident Evil" ist ab da auf Netflix verfügbar. Fast ein Jahr mussten "Virgin River"-Begeisterte warten – jetzt ist es endlich so weit: Die vierte Staffel startet am 20. Juli. Gegen Ende des Monats kommen noch mal zwei Highlights: Am 22. Juli erscheint "The Gray Man" mit Ryan Gosling (41) in der Hauptrolle. Eine Woche später (29. Juli) können auch endlich Anime-Fans ihre Sucht mit "Detective Conan: Zero's Tea Time" befriedigen.

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Muhammad Ali, Profiboxer

Paul Abell/Netflix Ryan Gosling in "The Gray Man"

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan und Alexandra Breckenridge als Mel Monroe in "Virgin River"

