Todesursache: Daran starb NFL-Star Demaryius Thomas (†33)

Nun ist bekannt, woran Demaryius Thomas gestorben ist. Im vergangenen Dezember ist der US-amerikanische Sportler leblos in seinem Haus in Georgia aufgefunden worden. Das vorzeitige Ableben des Wide Receivers löste bei seinen Kollegen und Fans große Trauer aus. Aus den ersten Berichten ging hervor, dass keine Fremdeinwirkung im Spiel gewesen sei. Jetzt ist auch die genaue Todesursache von Demaryius bekannt!

In einem ABC News-Interview erzählten seine Eltern Katina und Bobby, dass sie das Gehirn des Sport-Stars nach seinem Tod zu Forschungszwecken gespendet haben. Monate später ist festgestellt worden, dass er an der zweiten Stufe an einer chronischen traumatischen Enzephalopathie (CTE) gelitten hat – dabei handelt es sich um eine Erkrankung des Gehirns. Infolge eines separaten Krampfanfalls sei er dann an einem Herzstillstand gestorben. Demaryius' Eltern berichteten, dass ihr Sohn in dem Jahr bis zu seinem Tod mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte und unter täglichen Kopfschmerzen und Gedächtnisverlust litt.

Damit litt Demaryius unter häufigen Symptomen der Krankheit. CTE ist eine degenerative und fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Sie resultiert aus wiederholten Kopfverletzungen, wie sie etwa bei Kontaktsportarten wie American Football oder auch Boxen vorkommen.

Getty Images Demaryius Thomas bei der Epsy-Award-Verleihung in Los Angeles im Juli 2012

Getty Images Demaryius Thomas bei SiriusXM in Texas im Februar 2017

Getty Images Demaryius Thomas im Feburar 2016

