Rührende Worte für Demaryius Thomas. Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass die Leiche des Footballspielers in seinem Zuhause in Georgia gefunden worden war. Der Sportler, der 2016 mit den Denver Broncos den 50. Super Bowl gewonnen hatte, ist aus bisher noch ungeklärter Ursache gestorben. Sein Tod hat zahlreiche Menschen schwer getroffen – auch seine NFL-Kollegen trauern. Tom Brady (44) und viele andere Sportler haben sich mit rührenden Worten bei Demaryius verabschiedet.

"Heute Morgen aufgewacht zu sein und vom Tod meines Freundes Demaryius Thomas gehört zu haben, hat mich zutiefst traurig gemacht", schrieb Tom auf seinem Twitter-Kanal. Sein ehemaliger Kollege bei den New England Patriots bleibe ihm in besonderer Erinnerung. "Wir waren alle mit seiner Demut und seinem positiven Geist gesegnet und werden ihn alle vermissen", betonte der Quarterback. Zu den Abschiedsworten an seinen Freund teilte er ein Selfie, das sie lachend zeigt. Aufgenommen hatten sie es im vergangenen August in der Hall of Fame. "Ruhe in Frieden", titelte der 44-Jährige dazu.

Auch die Footballer Tim Tebow (34), Eric Decker (34), Garett Bolles, Joel Dreessen und viele weitere Ex-Teamkollegen und Sport-Verantwortliche meldeten sich mit rührenden Statements und schwärmten in den höchsten Tönen von dem Verstorbenen. "Ich habe so viel von diesem Mann gelernt. Einer der stärksten, anmutigsten und geschmeidigsten Athleten, die ich je erlebt habe. Ich kann die Tränen nicht zurückhalten – ich liebe dich, DT", twitterte Ex-Broncos-Star Joel.

Getty Images Demaryius Thomas bei SiriusXM in Texas im Februar 2017

Getty Images Tom Brady nach einem Spiel im Dezember 2020

Getty Images Joel Dreessen und Demaryius Thomas 2012

