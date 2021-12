Tragische Nachrichten aus der Sportwelt! Als Wide Receiver hat sich Demaryius Thomas im American Football einen Namen gemacht. Seinen größten Erfolg feierte der NFL-Star im Jahr 2016. Damals gewann der Sportler mit seinem Team, den Denver Broncos, den 50. Super Bowl. Seine letzte Station waren die New York Jets, ehe er erst im Juni sein Karriereende verkündete. Doch nun machen tragische Nachrichten die Runde: Demaryius ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben.

Die Polizei bestätigte den Todesfall gegenüber TMZ Sports. Den Beamten zufolge sei Demaryius' Leiche in seinem Zuhause in Georgia gefunden worden. Was zum Tod des Profisportlers geführt hat, ist noch nicht offiziell bekannt. Nach vorläufigen Berichten soll jedoch keine Fremdeinwirkung im Spiel gewesen sein. Angeblich soll der Tod medizinische Gründe haben.

Demaryius' einstige Branco-Kollege Brandon Marshall bekundete gegenüber dem Medium im Namen der Mannschaft bereits seine Trauer. Auch Defensivspieler DeMarcus Ware meldete sich schon zu dem Verlust zu Wort. Via Twitter teilte er ein Foto von sich und seinem verstorbenen Mitspieler und schrieb: "Mein Herz ist gebrochen."

Demaryius Thomas beim Super Bowl im Februar 2016

Demaryius Thomas bei SiriusXM in Texas im Februar 2017

Demaryius Thomas und DeMarcus Ware, NFL-Stars

