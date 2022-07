Kurz vor Geburt: Aree Gearhart zeigt ihre riesige Babykugel

Aree Gearhart (31) weiß ihre runde Körpermitte in Szene zu setzen. Im März dieses Jahres überraschten die Blondine und ihr Partner Jack Osbourne (36) die Fans mit den freudigen Nachrichten, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für den Sohn von Ozzy Osbourne (73) ist es hingegen schon das vierte Kind. Mittlerweile steht die Geburt des neuen Familienmitglieds auch kurz bevor. Im Netz präsentierte Aree jetzt vielleicht zum letzten Mal stolz ihren Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 31-Jährige nun den Schnappschuss, auf dem sie in einem gestreiften Overall vor dem Spiegel posiert. Liebevoll legt sie dabei ihre Hand auf die mittlerweile sehr runde Babykugel. "Das Baby braucht wohl noch etwas, schätze ich", schrieb die werdende Mama humorvoll zu dem Post. In den vergangenen Monaten hatte Aree bereits jede Menge Aufnahmen ihrer Körpermitte gepostet, sodass ihre Supporter stets über den neusten Stand der Babykugel informiert waren.

Bei Arees Fans schien die Aufnahme ebenfalls bestens anzukommen. So teilten der Schwangeren in den Kommentaren zahlreiche Abonnenten mit, wie toll sie doch mit ihrem Babybauch aussehe. Selbst Alessandra Torresani, die im Juni ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte, ließ es sich nicht nehmen, den Post begeistert zu kommentieren. "Atemberaubend", schrieb sie und fügte noch drei rote Herz-Emojis hinzu.

Instagram / seecreature Jack Osbourne und Aree Gearhart im Mai 2022

Instagram / seecreature Aree Gearhart, Jack Osbournes Partnerin

Instagram / seecreature Aree Gearhart und Jack Osbourne

