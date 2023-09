So süß gratuliert Sharon Osbourne Sohn Jack zur Hochzeit

Sharon Osbourne (70) ist außer sich vor Freude! Nach seiner Ehe mit Lisa Stelly (36) lernte Jack Osbourne (37) Aree Gearheart (32) kennen und lieben. 2021 folgte schließlich die Verlobung. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Jack und Aree gaben sich still und heimlich das Jawort. Nun meldet sich die Mama des Realitystars erstmals zu Wort – und findet rührende Worte für das Ehepaar!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 70-Jährige ein Hochzeitsbild der frisch Vermählten. Dazu schreibt Sharon ganz gerührt: "Ich platze vor Freude für Jack und Aree! Genießt die schöne Fahrt, die vor euch liegt, und herzlich willkommen in der Familie." Ihre Neu-Schwiegertochter reagiert prompt in den Kommentaren auf die süße Hommage: "Ich liebe dich!"

Auch Jacks Schwester Kelly Osbourne (38) gratuliert ihnen mit liebevollen Worten. "Sieh an, sieh an. Mrs. Osbourne! Ich bin so froh, dass es offiziell ist", kommentiert Kelly begeistert unter dem Schnappschuss, mit dem Jack und Aree die freudigen auf Social Media verkündeten.

Instagram / jackosbourne Jack Osbourne und seine Verlobte Aree

Getty Images Sharon Osbourne und ihr Sohn Jack Osbourne

Getty Images Kelly Osbourne bei den Emmys in L.A. im September 2019

