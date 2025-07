Glastonbury-Highlight: Paul Mescal mit Gracie Abrams vereint

Beim diesjährigen Glastonbury Festival, das vom 25. bis 29. Juni in Somerset stattfand, sorgten Paul Mescal (29) und Gracie Abrams (25) für Aufsehen. Während die Sängerin Songs wie "That’s So True" und ein Cover von "Just Like Heaven" auf der Bühne performte, feierte der "Normal People"-Star gut gelaunt an ihrer Seite. Das Paar ist seit rund einem Jahr liiert und zeigte sich beim Festival immer wieder eng umschlungen. Auch auf Instagram teilte Gracie Eindrücke vom Wochenende – inklusive verliebter Schnappschüsse mit Paul.

Gracies Instagram-Beitrag gab aber auch weitere Einblicke in die ausgelassene Stimmung des Events. Neben einer Aufnahme mit Paul McCartney (83) teilte sie auch Fotos und Videos, die Freunde und prominente Fans ihrer Musik beim Feiern zeigten. Besonders ins Auge stach jedoch das innige Pärchenbild, auf dem Paul Mescal direkt neben ihr liegt und verschmitzt in die Kamera schaut. Für Gracie war es der erste Auftritt auf der legendären Festivalbühne – eine Erfahrung, die sie bestimmt so schnell nicht vergessen wird. Die Unterstützung ihrer Liebsten war ihr dabei aber auf jeden Fall sicher.

Trotz stressiger Jobs und voller Terminkalender schweben Gracie Abrams und Paul Mescal offensichtlich auf Wolke sieben! Ihre Beziehung halten die beiden zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – doch ihre süßen Auftritte sprechen für sich. Während Gracie weltweit auf der Bühne steht und Paul Mescal aktuell für das Beatles-Biopic vor der Kamera steht, zeigen die beiden, wenn sie mal zusammen sind, wie gut sie miteinander harmonieren. Ob bei Konzerten oder in privaten Momenten: Die beiden scheinen jede freie Minute miteinander zu genießen – und sich dabei gegenseitig voll zu unterstützen!

Eamonn M. McCormack/Getty Images for Aeltc, Unique Nicole/Getty Images for The Recording Academy Collage: Paul Mescal und Gracie Abrams

https://www.instagram.com/p/DLmn6WKM55X/?img_index=6 Paul Mescal mit Gracie Abrams auf dem Glastonbury

Getty Images Gracie Abrams im Dezember 2024