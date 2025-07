Olivia Rodrigo und Louis Partridge glänzen in Wimbledon

Olivia Rodrigo (22) und Louis Partridge genossen in der vergangenen Woche einen romantischen Tag in Wimbledon. Die Grammy-prämierte Sängerin und der Schauspieler wurden in der royalen Loge des berühmten Tennisturniers gesichtet. Passend zum eleganten Anlass trug Olivia ein rot-kariertes Hemdblusenkleid und Louis einen stilvollen blauen Anzug mit gestreifter Krawatte. Gemeinsam verfolgten sie das Match zwischen Carlos Alcaraz und Oliver Tarvet, das der spanische Titelverteidiger klar für sich entscheiden konnte. Abseits des Matches fanden die beiden Turteltauben Zeit für Zweisamkeit: Sie hielten Händchen, kuschelten und tauschten vor den Zuschauern im Stadion sogar einen Kuss aus.

Neben Olivia und Louis wurden auch weitere prominente Gesichter in Wimbledon gesichtet, darunter John Cena (48), Priyanka Chopra (42), David Beckham (50) und Cate Blanchett (56). Für Olivia war der Besuch bei dem berühmten Tennisturnier eine kurze Verschnaufpause nach ihrem gefeierten Auftritt beim Glastonbury Festival nur wenige Tage zuvor. Dort begeisterte sie mit einer Auswahl ihrer größten Hits wie "Drivers License" und "Vampire" sowie einer Überraschungseinlage mit dem legendären Sänger Robert Smith von The Cure. Gemeinsam performten sie dessen ikonischen Hit "Friday I'm in Love", was für große Begeisterung beim Publikum sorgte.

Olivia und Louis haben sich bisher eher selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden sind bereits seit Herbst 2023 ein Paar und sollen sich laut einem Insider von The Sun über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar meisterten sie jedoch erst im August 2024, als sie ein Event der Filmfestspiele von Venedig besuchten.

Getty Images Olivia Rodrigo und Louis Partridge bei einem Wimbledon-Spiel

Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025