"Schwestern": Kelly Osbourne gratuliert Schwägerin zur Ehe

Kelly Osbourne (38) freut sich total für ihren kleinen Bruder! Jack Osbourne (37) war bereits einmal verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly (36) hat der Sohn von Ozzy (74) und Sharon Osbourne (70) drei Kids. Seit einigen Jahren ist er mit Aree Gearheart (32) zusammen. Im Juli 2022 hatten die beiden auch ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Vor wenigen Tagen gab sich das Paar still und heimlich das Jawort. Jacks Schwester Kelly gratuliert ihnen nun mit süßen Worten!

Unter ihrem aktuellen Instagram-Post, mit dem die frisch Vermählten ihre Hochzeit verkünden, gratulieren zahlreiche Fans, Freunde sowie die Schwester des Bräutigams. "Sieh an, sieh an. Mrs. Osbourne! Ich bin so froh, dass es offiziell ist", kommentiert Kelly begeistert unter dem Schnappschuss, auf dem Jack und seine Frau in ihren Hochzeitsoutfits in die Kamera strahlen. Mit ihrer Schwägerin Aree versteht sie sich offenbar total gut. Ganz begeistert meint sie: "Wir sind Schwestern!"

Die Hochzeit des Paares fand schon vergangene Woche statt. "Etwas wirklich Cooles ist passiert. Ich habe die tollste Frau geheiratet, die ich je getroffen habe", berichtete Jack davon im Netz. Auch seine Frau schwärmte: "Ich habe mich letzte Woche heimlich davongeschlichen und meinen besten Freund geheiratet."

Instagram / jackosbourne Jack Osbourne und seine Verlobte Aree

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022

Instagram / seecreature Jack Osbourne und Aree Gearhart im Mai 2022

