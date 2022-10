"Outlander": Sam Heughan wollte seinen Penis nicht zeigen

Sam Heughan (42) spricht Klartext! Der Brite spielt schon seit 2014 die männliche Hauptrolle Jamie Fraser in der erfolgreichen Fantasy-Serie Outlander, die auf den gleichnamigen Romanen von Ronald D. Moore basiert. Der Schauspieler verrät nun private Details, welche die erste Staffel – und besonders eine der Schlüsselszenen – in ein anderes Licht rücken. Denn Sam soll dort gezwungen worden sein, eine Nacktszene zu drehen!

In seiner Biografie "Waypoints: My Scottish Journey" verrät Sam, dass er vertraglich dazu verpflichtet gewesen sei, sich vor der Kamera nackig zu machen. Komplett blank wollte er jedoch nicht ziehen. "Die Penis-Aufnahme war unnötig und hat mein Vertrauen in das kreative Team ein wenig verletzt", erzählt er von der Szene. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der seine Figur sexuell genötigt wurde. Für den Briten hätten sie damit diese schreckliche Erfahrung sexualisiert und er zeigt sich sicher: "Heute wäre es anders gehandhabt worden".

Die Zustände am Set hätten sich mittlerweile jedoch verbessert, wie Sam vor einigen Monaten in einem Interview mit Radio Times berichtete. Denn in der sechsten Staffel hätte eine Intimitätskoordinatorin die Schauspieler in ihren Aktszenen unterstützt. "Es war eine ganz andere Welt als damals, als wir vor acht Jahren mit 'Outlander' anfingen", erinnerte sich der Darsteller zurück und fügte hinzu, wie wichtig es am Set sei sich wohlzufühlen.

Anzeige

ActionPress Sam Heughan in "Outlander"

Anzeige

Getty Images Sam Heughan, Schauspieler

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de