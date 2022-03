Ist er nun vergeben oder nicht? Sam Heughan (41) wurde durch die erfolgreiche Serie "Outlander" zum gefeierten Star und Schwarm vieler Frauen. Erst vor wenigen Tagen sind aber sicherlich einige Fanherzen gebrochen: Der Schauspieler wurde nämlich knutschend mit einer unbekannten Beauty in New York erwischt. Doch ist der Hottie mit der brünetten Schönen zusammen? Sam klärt jetzt seinen Beziehungsstatus auf!

Am Mittwoch war der 41-Jährige zu Gast in der "Drew Barrymore Show". Drew (47) hatte ganz offensichtlich auch die Bilder des Serienstars gesehen und ihn prompt gefragt, ob er noch Single sei. Von dieser Frage schien der Schotte ziemlich überrumpelt zu sein. "Der Job ist so allumfassend und wir verbringen so viel Zeit am Set und bei der Arbeit. Aber ich bin offen für etwas. Ich bin mir nicht sicher, was ich damit sagen will, dass ich offen bin, aber ich bin offen", stammelte der Beau etwas verlegen.

Sein Privatleben hält der charmante Schauspieler größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Die letzte öffentliche Beziehung hatte Sam mit Schauspielkollegin MacKenzie Mauzy geführt. 2018 sollen sich die beiden aber still und heimlich getrennt haben. Seitdem ist es liebestechnisch etwas ruhiger um den Hottie geworden.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Getty Images Sam Heughan, "Outlander"-Star

Getty Images Sam Heughan im März 2020

