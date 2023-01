"Outlander"-Fans aufgepasst: Eine letzte Staffel ist geplant

Fans können sich freuen. In der Serie Outlander geht es um eine romantische Liebesgeschichte zwischen Claire, die von der Schauspielerin Caitriona Balfe (43) verkörpert wird, und Jamie, der von dem Briten Sam Heughan (42) gespielt wird. Die ganze Serie spielt kurz nach dem Kriegsende im Jahr 1945. Mittlerweile können die ersten sechs Staffeln schon angeschaut werden. Die siebte Staffel soll in diesem Sommer veröffentlicht werden. Für die Zuschauer der Serie gibt es jetzt eine freudige Nachricht.

Der US-amerikanische Pay-TV-Sender Starz verkündete, dass es eine achte Staffel von "Outlander" geben wird. Gleich darauf folgte jedoch eine Enttäuschung: Das wird auch die letzte Staffel bleiben. "Fast ein Jahrzehnt lang hat Outlander die Herzen der Zuschauer weltweit erobert, und wir freuen uns, die epische Liebesgeschichte von Claire und Jamie zu einem angemessenen Abschluss zu bringen", erzählte die Starz-Präsidentin Kathryn Busby. Es wird allerdings Prequel-Serie geben: "Outlander: Blood of My Blood."

Bei der Folge-Serie wird es sich auch im Kern um eine Liebesgeschichte handeln. "Es wird erforscht, wie weit ein Mensch gehen wird, um Liebe zu finden, in einer Zeit, in der Liebe als Luxus angesehen wird und in der Ehen strategisch geschlossen werden", erklärte der Showrunner Matthew B. Roberts.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Getty Images Sam Heughan, Sophie Skelton und Richard Rankin im Februar 2022 in London

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

