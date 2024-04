"Outlander"-Finale: Sam Heughan scheint das Ende zu kennen!

Es bleibt spannend! Die erfolgreiche Serie Outlander basiert auf der beliebten Buchreihe der Autorin Diana Gabaldon (72). Im vergangenen Sommer strahlte der Sender Starz die ersten acht Folgen der siebten Staffel aus. Die zweite Hälfte wird scheinbar erst im November 2024 veröffentlicht. Doch die nächste Staffel ist schon in der Umsetzung: In einem Interview mit Esquire gab der Hauptdarsteller Sam Heughan (43) bekannt, dass es sich bei der achten Staffel um das Finale der Zeitreise-Serie handelt. Zudem soll er sogar wissen, wie die Serie nun endet. "[Diana] Sie hat mir die letzten paar Seiten des letzten Buches schon sehr früh gemailt, […] und niemand sonst hat sie gesehen, außer einem anderen ausführenden Produzenten", teaserte Sam an und fügte hinzu: "Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet."

Selbst seiner Kollegin Caitriona Balfe (44) ist nicht bekannt, wie die Liebesgeschichte zwischen den Hauptcharakteren Jamie und Claire Fraser enden wird. Anscheinend sollte die Serie bereits nach der siebten Staffel ein Ende finden. Doch Sam befand das nicht für richtig und bat die Produktion um eine Fortsetzung. "Wir sollten mit dieser Staffel eigentlich abschließen, aber ich wollte [die Serie] nicht enden lassen, ohne die Geschichte abgeschlossen zu haben. Und aus diesem Grund sind wir zurück, um mehr zu machen", erklärte der Schauspieler bei The Herald. Da Diana jedoch gerade am zehnten Band ihrer Buchreihe arbeitet, wird das Ende der Serie wohl von den Büchern abweichen müssen.

Vor wenigen Tagen verkündete das Team auf der offiziellen Instagram-Seite des Seriendramas den Beginn der neuen Produktion. In den Kommentaren zeigten sich die Follower ganz aus dem Häuschen. "Ich freue mich so sehr!", schrieb eine Userin mit vielen Herz-Emojis unter dem Post. Obwohl sich viele Fans auf die neuen Folgen freuen, trauern sie um das bevorstehende Finale. "Ich bin glücklich und traurig zugleich. Ich werde Outlander immer in meinem Herzen tragen", teilte ein treuer Fan. Wann das Finale nun schlussendlich ausgestrahlt wird, ist bisher bekannt.

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe, "Outlander"-Darsteller

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

