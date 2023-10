"Outlander"-Star Sam Heughan zeigt heißen Body im Urlaub!

Sam Heughan (43) genießt eine Auszeit. Der Brite sorgt im TV seit 2014 für Kreischalarm. Denn in der Erfolgsserie Outlander verkörpert er seither die Rolle des Jamie Fraser. Auf eine achte und somit letzte Staffel dürfen sich die Fans noch freuen. Auch weil der Schauspieler unbedingt wollte, dass die Show ein vernünftiges Ende bekommt. Abseits der Kamera gönnt sich Sam aber nun erstmal ein bisschen Sonne und Meer – und zeigt dabei auch seine Muckis.

Auf Instagram sendet Sam nun heiße Urlaubsgrüße an seine Fans. Denn der 43-Jährige hält nicht nur das traumhafte Ambiente oder einen leckeren Cocktail in Form von Schnappschüssen fest. Auch sich selbst setzt der britische TV-Star gekonnt in Szene. In knappen Badeshorts posiert er vor einer Poolliege und lässt dabei seine Muskeln spielen.

Wie es aktuell um Sams Beziehungsstatus steht, ist nicht bekannt. Zuletzt wurde er im März des vergangenen Jahres beim Knutschen mit einer unbekannten Frau erwischt. Ob sie auch heute noch seine Auserwählte ist, verrät der "Love Again"-Darstellter bisher nicht.

