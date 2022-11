Heimliche Hochzeit: Caitriona Balfe verrät endlich mehr

Caitriona Balfe (43) plaudert endlich über ihre geheime Hochzeit! Die Irin wurde durch ihre Hauptrolle im Serien-Hit Outlander bekannt. Dort spielt sie die Zeitreisende Claire Randall, welche sich in Jamie Fraser, gespielt vom Sam Heughan (42) verliebt. Im echten Leben hatte die 43-Jährige im September 2019 still und heimlich ihren langjährigen Partner Anthony McGill geheiratet. Jetzt verriet Caitriona, dass sie ihre Hochzeit zwischen die Outlander-Drehtage quetschte!

Eine Heirat zu organisieren ist während der zeitintensiven Produktion einer Hitserie anscheinend gar nicht so einfach. Gegenüber The Mirror enthüllte Caitriona nun über ihren großen Tag: "Ich habe es geschafft, es [die Hochzeit] in ein Wochenende während der Produktion zu quetschen, aber es war wunderschön und ich hatte alle meine engen Freunde und meine Familie dort."

Obwohl die Claire-Darstellerin bereits seit 2015 mit ihrem jetzigen Ehemann zusammen ist, hatten Outlander-Fans sich immer gewünscht, dass sie ihre Serienliebe mit Sam Heughan auch im echten Leben weiterführt. Zahlreiche Spekulationen hielten sich hartnäckig. Die beiden Schauspieler hatten die Beziehungsgerüchte vehement abgestritten. Sam hatte im BBC Podcast "The Love/Hate Club" erklärt: "Wir sind wie Bruder und Schwester und kennen uns wirklich gut, denn wir arbeiten schon seit sechs Jahren zusammen."

Getty Images Tony McGill und Caitriona Balfe im Februar 2020

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe, "Outlander"-Darsteller

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

