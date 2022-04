Die Schauspieler bekamen am Set von Outlander Unterstützung von einem Intimitätscoach. Seit Anfang März ist die sechste Staffel des Science-Fiction-Dramas auf allen Starz-Plattformen verfügbar, auf die die Fans lange gewartet haben. Endlich geht die Liebesstory von Claire (Caitriona Balfe, 42) und Jamie (Sam Heughan, 41) in die nächste Runde. Diesmal gab es jedoch einen ganz besonderen Begleiter am Filmset für die Akteure, plauderte Hauptdarsteller Sam jetzt aus.

Wie Sam in einem Gespräch mit RadioTimes berichtete, war am Set eine sogenannte Intimitätskoordinatorin zugegen. Vanessa Coffey unterstützte die Schauspieler während der Dreharbeiten für die sechste Staffel. "Es war eine ganz andere Welt, als wir vor acht Jahren mit 'Outlander' anfingen", erinnerte sich der Darsteller zurück. Er fügte hinzu: "Caitriona und ich haben zwar eine tolle Beziehung entwickelt und fühlen uns sehr wohl miteinander. Dennoch ist es sehr wichtig, dass sich auch andere Menschen wohlfühlen", berichtete er über die Dreharbeiten mit seiner Serienpartnerin. Dafür sei der Intimitätscoach unter anderem da.

Caitriona gestand kürzlich erst, dass sie "diese Art von Szenen" nicht sonderlich mag. "Sie sind nie der größte Spaß beim Drehen", erzählte sie über die Sexszenen mit Sam. Trotz alledem könnten sich die Fans in der sechsten Staffel wieder auf jede Menge intime Augenblicke zwischen ihren Figuren Claire und Jamie freuen.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe, "Outlander"-Darsteller

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

