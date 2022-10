Darum bekam "Outlander"-Star Sam Heughan Bond-Rolle nicht

Auch er sprach für eine der begehrtesten Rollen auf der Welt vor! Als 2005 nach einem neuen James Bond-Darsteller gesucht wurde, nahmen viele hochkarätige Schauspieler an dem Vorsprechen teil. Während die Rolle letztendlich an Daniel Craig (54) ging, musste auch der schottische Schnuckel Sam Heughan (42) dumm aus der Wäsche gucken. Doch woran lag es? Im Nachhinein hat Sam erfahren, dass ihm wohl etwas Essenzielles gefehlt hatte...

In seinem Buch "Waypoints: My Scottish Journey" beschreibt der 42-Jährige die ernüchternde Absage! "Als ich erfuhr, dass die Rolle anderweitig vergeben wurde, lief das Feedback, das ich erhielt, darauf hinaus, dass ich von Natur aus nicht kantig genug sei", erinnert sich Sam in seinen Memoiren daran zurück. Doch diese Rückmeldung hat ganz schön an seinem Ego gekratzt. "Ich nehme immer gerne Kritik an, um mich als Schauspieler zu verbessern, aber es wurde mir suggeriert, dass ich diese Eigenschaft in meinem wirklichen Charakter nicht hätte. Ich konnte nicht erkennen, wie sich das auf die Rolle auswirken würde", erklärt er weiter.

Dass Sam letztendlich nicht als Doppel-Null-Agent im Auftrag ihrer Majestät in den Actionfilmen zu sehen war, tat seiner Karriere keinen Abbruch. Seit 2014 spielt er nämlich die Hauptrolle Jamie Fraser in der erfolgreichen Serie Outlander. Dafür konnte der Schauspieler schon einige Preise einheimsen – zuletzt vor drei Jahren den Saturn-Award in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer TV-Serie".

Getty Images Sam Heughan im Oktober 2022

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Getty Images Schauspieler Sam Heughan

