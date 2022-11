Süß oder unangebracht? Paola Maria teilt sexy Video mit Alex

Paola Maria (29) scheint die Finger einfach nicht von ihrem Freund lassen zu können. Im vergangenen Februar hatten die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (35) bekannt gegeben, dass sie nach neun gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege gehen. Im September hat die gebürtige Italienerin dann schließlich ihre Beziehung zu dem Unternehmer Alexander Thoss öffentlich gemacht. Wie verliebt die beiden sind, zeigen sie auch immer wieder im Netz. Nun veröffentlichte Paola ein megaheißes Video, in dem Alex und sie wild turteln!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 29-Jährige nun den Clip, der die Turteltauben innig abbildet. So trägt der Vater zweier Töchter seine halb nackte Liebste auf dem Arm, während sie ihre Beine und Arme um ihn geschlungen hat. Zunächst sieht sich das Paar nur verliebt an, bevor es sich anschließend liebevoll küsst – er fasst ihr dann noch beherzt an den Po. Ihren Post versah Paola schlicht mit zwei Händen, die ein Herz formen. Augenscheinlich stammt das Video von der Kreuzfahrt, die Paola und der 32-Jährige vor Kurzem gemeinsam machten.

Bei den Abonnenten der Influencerin rief das Video allerdings gemischte Gefühle hervor. Während zahlreiche Webstars wie Eugen Kazakov (28), Diana June oder Laura Hink ihre Begeisterung über die Aufnahme zum Ausdruck brachten, gefiel vielen Usern das Video nicht. "Voll unangenehm zu sehen", "Behaltet das für euch und euer Schlafzimmer" oder "Ist es nicht für Instagram etwas zu viel?", schrieben die Follower.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss

Anzeige

Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria, Social-Media-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / thossalex Alexander Thoss und Paola Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de