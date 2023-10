Paola Maria spricht Klartext: Will sie weiteren Nachwuchs?

Wie steht sie zur weiteren Kinderplanung? Paola Maria (29) hatte ihre Fans im Februar 2022 mit der Trennung von ihrem Mann Sascha Koslowski (36) überrascht. Das frühere Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder zusammen, für die es sich auch nach der Trennung noch bestens versteht. Seit rund einem Jahr geht die YouTuberin mit Alexander Thoss durchs Leben, der sich auch mega gut mit den Kindern seiner Liebsten versteht und auch selbst welche hat. Kann sich Paola denn noch mehr Nachwuchs vorstellen?

"Tatsächlich ist es so, dass ich keine weiteren Kinder bekommen möchte. Mein Kinderwunsch ist komplett abgeschlossen", antwortet die Influencerin auf die Frage eines Followers auf Instagram. Das hat auch einen Grund: "Wir haben mit vier Kindern mehr als genug zu tun und ich bin happy, so wie das Leben gerade ist und möchte gerade auch ehrlich gesagt keine Kinder bekommen." Dennoch sei das Leben nicht planbar: "Natürlich weiß man nie, was die Zukunft bringt, ob sich da noch mal was ändert, aber stand jetzt sind weiter Kinder nicht in Planung."

Die beiden genießen auch erst mal ihre Zeit als Paar. Immerhin sind die Beauty und ihr Schatz schon ein Jahr zusammen und noch immer verliebt wie am ersten Tag. "Vor einem Jahr waren wir das erste Mal offiziell zusammen auf dem Oktoberfest. Einfach ein Jahr her – ich kann es nicht glauben", schwärmte sie vor wenigen Wochen unter einem süßen Pärchen-Pic. Eine Liebeserklärung gab es auch noch: "Mein Mann – Ich liebe dich."

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de