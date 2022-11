"Next Chapter": Paola Maria teilt süßes Pärchenbild mit Alex

Will Paola Maria (29) ihren Fans damit etwa etwas mitteilen? Im Februar gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Noch-Ehemann Sascha Koslowski (35) sich getrennt haben. Nur wenige Monate später fand die Influencerin ein neues Liebesglück. Nach anfänglicher Zurückhaltung zeigt die YouTuberin ihren neuen Partner Alexander Thoss inzwischen ganz offen im Netz. Nun teilte Paola einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten mit einem verheißungsvollen Kommentar.

"Next Chapter", kommentierte die 29-Jährige das Pärchenbild in ihrer Instagram-Story. Will die zweifache Mutter ihren Fans damit etwas mitteilen? Schließlich könnte man unter einem "neuen Kapitel" unter anderem eine Verlobung verstehen. Doch von einem Ring ist auf der Aufnahme keine Spur. Während Alexander auf dem Foto seine Liebste überglücklich anstrahlt und dabei ihr Gesicht in seinen Händen hält, wirkt Paola ebenfalls glücklich und zugleich überrascht.

Erst wenige Tage zuvor veröffentlichte die Zweifachmama ebenfalls Schnappschüsse von sich und ihrem Partner aus ihrem gemeinsamen Dubai-Urlaub, auf denen sie heftig miteinander turteln. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie das Paar eng umschlugen auf einem Balkon steht. Auf der anderen Aufnahme tauschen sie leidenschaftliche Küsse aus.

Instagram / paola Alex Thoss und Paola Maria

Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria im November 2022 in Dubai

Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria

