Verwechslungsgefahr: Ist das Paola Maria oder Kylie Jenner?

Ist sie mittlerweile eine Kopie von diesem internationalen Star? Paola Maria (30) war vor rund zehn Jahren als YouTuberin bekannt geworden. Mittlerweile ist die zweifache Mama als Influencerin erfolgreich. In den sozialen Medien versorgt sie ihre Follower regelmäßig mit Beauty, Fashion und Lifestyle-Tipps. Ihr neuester Post wirft allerdings Fragen auf: Ist das noch Paola oder doch schon Kylie Jenner (26)?

Passend zum Valentinstag teilt die 30-Jährige auf Instagram einen Schnappschuss von sich in sexy Dessous. Mit gesenktem Kopf blickt sie lasziv in die Kamera. Paola trägt ihre dunkle Mähne lang und offen – mit dem sexy Blick erinnert sie dabei besonders an Kylie. Die Unternehmerin ist für ihren sinnlichen Look auf Fotos bekannt, an dem sich nun offenbar auch Paola orientiert hat. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Ob der neue Look etwas mit ihrer Scheidung zu tun hat? Seit wenigen Monaten ist der Webstar nämlich von seinem Ex Sascha Koslowski (37) geschieden. "Also klar, ich glaube, das ist nicht etwas, was man sich so wünscht fürs Leben.[...] Und jetzt kann ich mein Leben richtig leben und mit der Sache komplett abschließen. Das Kapitel ist beendet", zeigte sich Paola im Interview mit Bild erleichtert.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

