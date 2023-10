Paola Maria und Sascha Koslowski sind offiziell geschieden!

Das Kapitel ist durch! Neun Jahre waren Paola Maria (30) und Sascha Koslowski (36) ein Paar. Zusammen begrüßten sie zwei Kinder auf der Welt. Im vergangenen Sommer gaben die beiden Youtube-Stars dann aber überraschend ihr Liebesaus bekannt. Seitdem sollen sich die Influencerin und ihr einstiger Gatte gar nicht mehr gut verstehen. Nun können sie einen Schlussstrich unter die Sache ziehen: Denn Paola und Saschas Scheidung ist durch!

Im Interview mit Bild bestätigt die Beauty, dass sie und Sascha nun auch auf dem Papier nicht länger verheiratet sind. Darüber sei Paola erleichtert. "Also klar, ich glaube, das ist nicht etwas, was man sich so wünscht fürs Leben.[...] Und jetzt kann ich mein Leben richtig leben und mit der Sache komplett abschließen. Das Kapitel ist beendet", erklärt die Beauty dazu.

Das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann ist nach wie vor schwierig, wie Paola in dem Interview ebenfalls bestätigt. "Wir sprechen auch nicht, wir schreiben. Wir haben das geteilte Sorgerecht. Aber die Kinder wohnen bei mir“, verrät Paola zu der Situation mit Sascha. Sie wolle aber, dass er ihren gemeinsamen Nachwuchs regelmäßig sieht.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige

ActionPress Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de