Am Finger: Paola Maria lässt sich Tattoo für Alex stechen!

Paola Maria (30) macht ihrem Alexander Thoss eine riesengroße Liebeserklärung! Die YouTuberin hatte Anfang 2022 die Trennung von ihrem langjährigen Mann Sascha Koslowski (36) publik gemacht. Nach dem Ehe-Aus verliebte sich die Influencerin in den Unternehmer, mit dem sie inzwischen schon seit rund einem Jahr Hand in Hand durchs Leben geht. Jetzt trägt Paola sogar ein Liebestattoo für ihren Alex unter der Haut!

"Ich lasse mir jetzt ein Tattoo stechen", kündigt die Influencerin in ihrer Instagram-Story an – und das Tintenkunstwerk widmet Paola ihrem Freund. Sie veröffentlicht einen kurzen Clip, in dem eine Tätowiererin an ihrem linken Ringfinger zugange ist. In schwarzer Tinte und filigranen Buchstaben ziert jetzt der Nachname ihres Liebsten – also Thoss – ihren Finger.

Aber nicht nur Paola macht immer wieder öffentlich deutlich, wie verliebt sie ist – auch Alex schwärmt regelmäßig von der Influencerin! Der Geschäftsmann betonte beispielsweise bereits auf Social Media: "Du kamst in mein Leben, als ich am zerbrechlichsten war. Seit Tag eins bauen wir uns gegenseitig auf, unterstützen uns, hören zu, aber kritisieren auch, wenn es notwendig ist. Wir sind gegenseitig unsere größten Unterstützer."

Getty Images Paola Maria, Influencerin

Instagram / paola Paola Marias Tattoo

AEDT Paola Maria mit ihrem Partner Alexander Thoss

