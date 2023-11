Warum veröffentlicht Paola Maria keine YouTube-Videos mehr?

Hat Paola Maria (30) mit dem Kapitel YouTube abgeschlossen? Die Unternehmerin hatte auf der Social-Media-Plattform seit 2013 regelmäßig Videos veröffentlicht. Darin widmete sie sich vor allem Beauty-Themen. Später kamen immer mehr persönliche Videos dazu, in denen sie auch über ihre schwere Kindheit, ihre Hochzeit oder die Geburt ihrer zwei Kinder sprach. Seit fast einem Jahr herrscht dort allerdings Funkstille. Hat Paola ihrer YouTube-Karriere ein Ende gesetzt?

In ihrer Instagram-Story plauderte die Influencerin aus, dass sie die Plattform hin und wieder vermisse: "Aber ich verbinde YouTube einfach so doll mit meinen alten Beziehungen, dass es mir schwerfällt, da reinzukommen." Sie habe viele Videos gedreht, die nie online gegangen sind, weil die Verbindung zu ihrem alten Leben einfach zu groß sei. "Ich weiß, dass es vollkommen dumm ist. Es ist auch nur eine Kopfsache. Ich würde manchmal so gerne wieder auf YouTube sein. Ich denke aber, dass ich noch gar nicht so weit bin", vermutete Paola.

Die Beziehung mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski (36) war Anfang 2022 in die Brüche gegangen. Danach machten sich die Eltern von zwei Söhnen öffentlich schwere Vorwürfe – und immer noch ist wohl kein Frieden in Sicht. "Natürlich gibt es Dinge aus der Vergangenheit, die mich verletzt haben, die ich versuche, zu verzeihen und mir wirklich Mühe gebe, die zu verzeihen. Ich weiß, dass Verzeihen der richtige Weg ist, aber so was braucht Zeit", hatte Paola im Mai gegenüber Promiflash erklärt.

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

