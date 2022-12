Modest-Mouse-Schlagzeuger Jeremiah Green an Krebs erkrankt

Traurige Neuigkeiten von der Musikgruppe Modest Mouse. Die amerikanische Rockband gründete sich 1992 um den Sänger Isaac Brock, dem Schlagzeuger Jeremiah Green und dem Bassisten Eric Judy. Noch immer sind sie – mittlerweile in anderer Formation – musikalisch unterwegs und nehmen weiterhin neue Songs auf. Doch nun bereitet der Drummer der Band den Fans große Sorge: Jeremiah ist schwer an Krebs erkrankt.

Das teilte seine Mutter nun in einem emotionalen Post auf Facebook mit. "Bitte senden Sie heilende Energien für meinen Sohn Jeremiah Green, der gegen Krebs im vierten Stadium kämpft. Er ist so stark und so tapfer und hält durch!", schreibt sie und teilt dazu eine Reihe Fotos von ihrem Sohn.

Auch der Radio-Star Marco Collins bekam von den tragischen News Wind und spricht sein Mitgefühl aus. "Ich habe gerade erfahren, dass mein Freund Jeremiah Green (Modest Mouse) die Tournee der Band abgesagt hat, weil er sich derzeit einer Chemo-Behandlung unterzieht. [...] Trotz der Diagnose Stadium vier ist seine Prognose gut", schreibt er im Netz und wünscht Jeremiah gute Besserung.

Anzeige

Getty Images Die Band Modest Mouse bei einem Konzert, 2016

Anzeige

Getty Images Jeremiah Green bei einem Konzert von Modest Mouse, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Modest Mouse, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de