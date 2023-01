Modest-Mouse-Drummer Jeremiah Green ist an Krebs verstorben!

Jeremiah Green (45) konnte den Krebs nicht besiegen. Seit 1992 ist der Schlagzeuger Mitglied der Indie-Rock-Band Modest Mouse. 2004 konnten sich die US-Amerikaner dann über den Durchbruch freuen. Zusammen tritt die nun sechsköpfige Gruppe seit dem regelmäßig vor Publikum auf. Kurz nach Weihnachten wurde allerdings bekannt, dass der Schlagzeuger schwer an Krebs erkrankt ist. Und den Kampf konnte er nicht gewinnen: Jeremiah stirbt mit gerade einmal 45 Jahren.

Die Band gab vor wenigen Stunden über Instagram bekannt, dass Jeremiah verstorben ist. "Heute haben wir unseren lieben Freund Jeremiah verloren. Er hat sich zur Ruhe gelegt und ist einfach eingeschlafen. Ich würde jetzt gerne ein paar schöne Worte sagen, aber es ist einfach nicht die Zeit dafür", heißt es in dem Post. Die Krebserkrankung des Drummers machte seine Mutter Anfang der Woche bekannt, bisher ist die genaue Art der offenbar aggressiven Krankheit aber noch unbekannt.

In den Kommentaren bekunden Fans und Kollegen der Band und Jeremias Familie ihr Mitleid. Unter anderem schreibt Patrick Carney, der Schlagzeuger von The Black Keys: "Ruhe in Frieden, Jeremiah." Und ein Fan erinnert sich: "Ich werde ihn nie vergessen. Wie ich ihn getroffen habe und so Modest Mouse kennenlernte."

Getty Images Modest Mouse, 2017

Getty Images Jeremiah Green bei einem Konzert von Modest Mouse, Dezember 2021

Getty Images Die Band Modest Mouse bei einem Konzert, 2016

