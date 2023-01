Das waren die stolzen Gewinner der Golden Globe Awards 2023!

Die Golden Globe Awards wurden gestern Abend zum 80. Mal verliehen! Für die Preisverleihung versammelte sich die Crème de la Crème Hollywoods in Los Angeles. Doch auf der Nominiertenliste fehlten viele Namen. So war unter anderem Tom Cruise (60) mit seinem Erfoglshit "Top Gun: Maverick" nicht mit dabei. Dennoch räumten einige Größen der Filmbranche ordentlich ab. Aber wer durfte sich in diesem Jahr über einen der begehrten Awards freuen?

2023 schienen vor allem große Namen Hollywoods die Golden Globes mit nach Hause zu nehmen. Gewinner des Abends war wahrscheinlich Austin Butler (31). Er wurde in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller – Drama" für seine Rolle als Elvis Presley (✝42) in dem Biopic "Elvis" ausgezeichnet. Damit setzte er sich gegen Urgesteine wie Brandon Fraser und Hugh Jackman (54) durch. Ebenfalls für ihre schauspielerische Leistung geehrt wurden Cate Blanchett (53), Collin Farrell und Angela Bassett (64). Den Preis für den besten Regisseur bekam Hollywoods Großmeister Steven Spielberg (76) für "The Fabelmans".

Unter den Serien ging Netflix' Überraschungshit Wednesday leider leer aus. Denn in der Kategorie "Beste Fernsehserie – Musical oder Komödie" wurde "Abbott Elementary" ausgezeichnet. Im Bereich Drama ging die Auszeichnung an den Game of Thrones-Ableger "House of the Dragon". Und schließlich wurde noch der "Cecil B. DeMille Award" in Anerkennung eines besonderen Lebenswerkes verliehen. Dieser ging in diesem Jahr an Comedian Eddie Murphy (61).

Alle Gewinner im Überblick:

Bester Film – Drama

"The Fabelmans"

Bester Film – Musical oder Komödie

"The Banshees of Inisherin"

Bester Hauptdarstellerin – Drama

Cate Blanchett in "TÁR"

Bester Hauptdarsteller – Drama

Austin Butler in "Elvis"

Beste Hauptdarstellerin – Musical oder Komödie

Michelle Yeoh (60) in "Everything Everywhere All at Once"

Bester Hauptdarsteller – Musical oder Komödie

Collin Farrell in "The Banshees of Inisherin"

Beste Nebendarstellerin

Angela Bassett in "Black Panther: Wakanda Forever"

Bester Nebendarsteller

Ke Huy Quan in "Everything Everywhere All at Once"

Bester Regisseur

Steven Spielberg für "The Fabelmans"

Bestes Drehbuch

Martin McDonagh für "The Banshees of Inisherin"

Bester Animationsfilm

"Guillermo del Toro's Pinocchio"

Bester fremdsprachiger Film

"Argentina, 1985"

Beste Filmmusik

Justin Hurwitz für "Babylon"

Bester Filmsong

"Naatu Naatu" von von M. M. Keeravaani und Chandrabose

Beste Fernsehserie – Drama

"House of the Dragon"

Beste Fernsehserie – Msuical oder Komödie

"Abbott Elementary"

Beste Mini-Serie oder TV-Film

"The White Lotus"

Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film

Amanda Seyfried (37) in "The Dropout"

Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film"

Evan Peters (35) in "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Beste Hauptdarstellerin in einer Serie – Drama

Zendaya in "Euphoria"

Bester Hauptdarsteller in einer Serie — Drama

Kevin Costner (67) in "Yellowstone"

Beste Hauptdarstellerin in einer Serie – Musical oder Komödie

Quinta Brunson in "Abbott Elementary"

Bester Hauptdarsteller in einer Serie – Musical oder Komödie

Jeremy Allen White (31) in "The Bear"

Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film

Jennifer Cooldige in "The White Lotus"

Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film

Paul Walter Hauser (36) in "Black Bird"

Beste Nebendarstellerin in einer Serie

Julia Garner (28) in "Ozark"

Bester Nebendarsteller in einer Serie

Tyler James Williams in "Abbott Elementary"

Cecil B. deMille Award – Lebenswerk

Eddie Murphy

Anzeige

Getty Images Hollywoodstar Cate Blanchett

Anzeige

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Eddie Murphy, "Dr. Dolittle"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de