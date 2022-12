Tom Cruise und viele andere nicht für Golden Globe nominiert

Ist das zu fassen? Der Golden Globe Award ist eine renommierte Auszeichnung für Kinofilme und Fernsehsendungen, die jährlich von der Hollywood Foreign Press Association organisiert und vergeben wird. Im Januar findet die Veranstaltung zum 80. Mal statt. Tom Cruise (60) gewann im Januar dieses Jahres drei dieser Preise, gab sie jedoch an die Organisation zurück, da er gegen das Verhalten des Verbandes protestieren wollte. Dieses Jahr wurde er nicht nominiert – genau wie viele andere großartige Hollywood-Stars.

Obwohl Tom mit seinem Film "Top Gun: Maverick" einen Blockbuster landete, steht er nicht mit auf der Nominierungsliste. Und das, obwohl der Kinohit für die Kategorie bestes Drama nominiert wurde, wie MailOnline berichtete. Viele weitere weltberühmte Stars wurden für ihre grandiosen Leistungen ignoriert. Jennifer Lawrence (32) taucht für ihren Indie-Film "Causeway" nicht in der Nominierungsliste auf, genauso wie Will Smith (54) für seinen Film "Emancipation". Genauso sollen Julia Roberts (55), George Clooney (61) und Stephanie Hsu nicht für ihre großartigen Leistungen berücksichtigt worden sein.

Generell wird den Veranstaltern des Awards vorgeworfen, dass sie zu wenig Vielfalt zulassen. Beispielsweise sollen in 80 Jahren nur drei Frauen in der Kategorie "Regie" gewonnen haben. Zudem sollen angeblich kaum schwarze Menschen in den Nominierungen mit einbezogen werden.

Getty Images Jennifer Lawrence auf einer Premiere, 2022

Getty Images George Clooney, Hollywoodstar

Getty Images Julia Roberts im September 2022

