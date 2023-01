AWZ-Star Suri Abbassi ist Opfer fieser Netz-Kommentare!

Suri Abbassi ist verletzt! Dass Menschen gemein sein können, ist die Schauspielerin durch ihre Rolle der Leyla Öztürk bei Alles was zählt gewohnt. Denn die Eisläuferin gerät im Kampf um einen Platz auf dem Siegertreppchen ständig mit ihren Konkurrentinnen aneinander. Doch nicht nur im Job, sondern auch im wahren Leben wird die Leyla-Darstellerin ständig mit Menschen konfrontiert, die sie verletzen. Suri verrät jetzt: Sie ist Opfer von Bodyshaming!

Im Podcast von AWZ erklärt die 28-Jährige nun, dass sie häufig unschöne Kommentare wegen ihrer zierlichen Figur bekomme: "Ich bin ein dünner Stock. Will ich auch gar nicht abstreiten. Ich bin sehr dünn. Finde ich das schön? Geht so. Wenn es nach mir ginge, würde ich anders aussehen, dann wäre ich ein bisschen kurviger und ein bisschen fraulicher." Die studierte Kulturwissenschaftlerin fährt fort: "Ich glaube das aufrichtig, dass viele Leute das gar nicht böse meinen, wenn sie mir sagen: 'Iss doch mal was' oder 'An dir ist ja nichts dran.'" Jedoch würden die Kommentare sie jedes Mal aufs Neue verletzen.

Bereits im Februar vergangenen Jahres hatte Suri auf Instagram zugegeben, in der Vergangenheit psychisch instabil gewesen zu sein. Sie postete einen kurzen Clip mit Aufnahmen, in denen sie in verschiedenen Momenten ihres Lebens plötzlich angefangen hatte, zu weinen. Dazu schrieb die Beauty: "Zu dieser Zeit habe ich mich wie ein Alien gefühlt. Abnormal und unausstehlich. Ich konnte niemandem erklären, was mit mir los ist, weil ich es selbst nicht verstanden habe."

RTL Suri Abbassi, Schauspielerin bei AWZ

RTL Suri Abbassi in ihrer Rolle der Leyla Öztürk bei "Alles was zählt"

Instagram / suriabbassi Suri Abbassi, Schauspielerin

